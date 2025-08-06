日本人人口一年減少90萬創紀錄 僅東京微增

中評社香港8月6日電／共同社報導，日本總務省6日公佈的人口動態調查結果顯示，截至1月1日，日本人的人口為120,653,227人，比上年減少約90.8萬人（-0.75%）。減少數和減少率均創1968年開始調查以來的最大幅度。除東京都外的46個道府縣均為減少。這反映出嚴重的少子化趨勢，採取對策成為當務之急。2026年日本人口跌破1.2億人的可能性很大。此外，日本的外國人增加約35.4萬人（+10.65%），達到3,677,463人。所有都道府縣均為增加，是2013年開始此項調查以來的最多紀錄。



人口動態調查依據居民基本登記冊實施。日本人的人口連續16年減少，死亡人數達到創新高的約159萬人，而出生人數則創新低，僅為約68萬人。



按都道府縣來看，東京增加0.13%。降幅最大的是秋田的1.91%，其次為青森1.72%、高知1.71%。



東京圈（埼玉、千葉、東京、神奈川）人口減少約7.1萬人至35,400,185人。加上名古屋圈（岐阜、愛知、三重）和關西圈（京都、大阪、兵庫、奈良），三大都市圈總計人口連續7年減少，為63,486,845人。三大都市圈人口連續19年占到全國人口的一半以上。



日本人15～64歲勞動年齡人口比例為59.04%，65歲以上老年人比例為29.58%。兩者均比上年微增。



另一方面，日本的外國人連續3年增加。原因是新冠疫情入境限制放寬，留學生等赴日勢頭復甦。外國人勞動年齡人口比例為85.77%，反映出外國人作為勞動力支撐著日本經濟。其中增幅最高的是北海道的19.57%。



日本人加上外國人的總人口為124,330,690人，比上年減少約55.4萬人。僅東京和千葉兩地增加。