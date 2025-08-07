張亞中：原爆和平活動不能只紀念下半場

8月6日，廣島舉行了“和平紀念儀式”。 中評社台北8月7日電（作者 張亞中）2025年8月6日，廣島如往年般舉行了莊嚴肅穆的“和平紀念儀式”，悼念原子彈投下所造成的十四萬人死亡，並再次呼籲全球實現“廢除核武”的目標。和平的願景固然可敬，對歷史的記憶理應珍惜，但我們也不能忽視一個尖銳的問題：日本的原爆紀念活動，是否只記得了“下半場”的痛，而遺忘了自己在“上半場”所施予的殘暴與殺戮？



1945年，美國在廣島與長崎投下原子彈，確實造成數十萬人死傷，許多無辜平民瞬間化為塵土，這是人類歷史上前所未見的毀滅。但這場悲劇，並非無因而至。在這個“原爆日”80週年的紀念現場，為何我們聽不見對日本軍國主義發動侵略戰爭的反省？為何無人提及，是因為南京大屠殺、珍珠港事件、731部隊的活體實驗，以及無數無辜生命的喪失，而且衹有用這種方式，才讓日本人願意結束侵略戰爭？廣島的悲劇，的確值得追思；但廣島的“和平”，更需要建立在誠實面對歷史的勇氣之上。



回望歷史，日本在二戰中侵略了亞洲諸多國家，數千萬人因此喪命，無數家庭支離破碎，文化遭到破壞，社會秩序瓦解。中國的南京經歷了三十萬人慘遭屠殺，殖民地的婦女淪為慰安婦，東南亞民眾飽受戰火之苦。台灣也未能倖免，五十年殖民統治下，無數菁英被捕、被殺，語言與信仰遭剝奪。



但這些傷痕，在日本的“和平紀念活動”中，被選擇性地遺忘了。他們只記得原爆帶來的痛，卻不願面對戰爭由誰挑起。他們高喊“無核世界”，卻少有人反問，若當年未有侵略、未有日本堅決不投降，是否也不會有核爆？這種單向度的歷史記憶，非但無法真正建立和平，反而使和平的訴求變得虛偽與空洞。



在今年的廣島原爆80週年活動中，台灣駐日代表親自出席，與日本官員一同悼念“核爆受難者”。但我們卻未見民進黨政府在此時此刻，提及日本在殖民台灣期間所犯下的暴行。政府代表可以在廣島鞠躬致敬，但可曾譴責過日本殖民政府對台灣四十萬以上人民無情的屠殺？他們可曾在霧社抗日起義紀念日，為莫那魯道獻上一束花？可曾在嘉義北門殉難碑前默禱？

