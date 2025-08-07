衛健委發布會：歸國後不明發熱需警惕瘧疾

江西省寄生蟲病防治研究所主任醫師丁晟（中評社 海涵攝） 中評社北京8月7日電（記者 海涵）國家衛健委8月6日舉行“時令節氣與健康”專題新聞發布會。江西省寄生蟲病防治研究所主任醫師丁晟在會上介紹，2021年，我國獲世衛組織消除瘧疾認證，目前已經維持很多年瘧疾本地感染零發生狀態，但是每年仍有一些境外輸入的瘧疾病例。



丁晟說，許多人因對瘧疾認知不足，歸國以後，感染狀態比較輕，而放鬆了警惕，導致病情延誤甚至危及生命。同時，傳播瘧疾的媒介按蚊在我們國內也是廣泛存在的，瘧疾傳播的鏈條可以再現，所以我們要持續保持防護意識。



“經按蚊叮咬傳播是瘧疾最主要的傳播途徑，”丁晟介紹，瘧原蟲是瘧疾的病原體，按蚊吸食感染瘧原蟲患者的血液時，瘧原蟲會進入蚊體內繁殖發育，感染瘧原蟲的按蚊再次叮咬其他人，按蚊就會把瘧原蟲注入到健康人的身體內，從而導致瘧疾的傳播。境外輸入病人如果沒有及時發現並治療，在具備按蚊傳播條件的地區就可能引起繼發傳播，如果是感染了惡性瘧疾，還容易發展為重症甚至死亡。



丁晟提示，到非洲、東南亞這些瘧疾流行的地區務工、旅行的人，出行前應咨詢國際旅行衛生保健中心等有關機構，如果有必要還要，可攜帶抗瘧疾的藥物作預防或應急治療（當然藥物用量要遵醫囑使用）。從瘧疾流行區入境以後1年內，若出現周期性寒戰、高熱、大汗或不明原因的發熱，應該立即就醫，並告知醫生旅行史。