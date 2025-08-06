國台辦回應賴清德“台獨”謬論

中評社北京8月6日電／國務院台辦發言人朱鳳蓮回應賴清德“台獨”謬論時稱，其所作所為嚴重違背島內主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。答問內容如下：



有記者提問，8月5日，賴清德在“凱達格蘭論壇”開幕式講話中宣揚“台獨”分裂謬論，渲染“大陸威脅”，鼓噪“民主對抗權威”。對此有何評論？



朱鳳蓮應詢表示，賴清德在講話中頑固堅持“台獨”分裂立場和“倚外謀獨”、“以武謀獨”錯誤路線，渲染所謂“大陸威脅”，鼓吹“民主對抗威權”虛假敘事，再次暴露其“和平破壞者”、“戰爭販賣者”、“麻煩製造者”的真面目。



賴清德上任一年多來，在島內大搞“綠色恐怖”，打壓迫害支持兩岸關係發展的人士和組織；強推兩岸“脫鈎斷鏈”，阻限交流交往；以“民主”為幌子招搖撞騙，兜售“台獨”分裂謬論；不斷增加軍事預算，大搞“全民皆兵”，不惜將台灣民眾綁上“台獨”戰車，不斷升高台海緊張局勢，妄圖“以武謀獨”；罔顧島內經濟民生、無底線輸誠“賣台”，損害台灣利益、削弱台灣經濟，其所作所為嚴重違背島內主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。



當前台海形勢緊張的根源在於賴清德當局和“台獨”勢力勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁。正告賴清德當局，數典忘祖，沒有好下場；背叛祖國，必遭歷史審判；“台獨”分裂，必將自取滅亡。祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗！