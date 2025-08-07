快評：能否現場直播閱兵　都為“館長”加油

中評社快評／網紅“館長”陳之漢想看、想直播“九三閱兵”、以及能否去成這些天繼續成為網路上一個受關注話題。六月上海行返台後，“館長”開始以極其戲劇性的姿態，回頭擁抱“中國人認同”，直面挑戰來自“青鳥”、“獨派”對他的攻擊出征，形成“館長現象”。“館長”想看、想直播“九三閱兵”從一開始擔心、到很執著地在努力，他的心越來越寬廣、不受限，難能可貴。



“九三閱兵”全稱是“紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會”，是將於2025年9月3日中國抗日戰爭暨第二次世界大戰勝利80周年之際，在北京天安門廣場舉行的大型紀念活動。此次紀念活動的主要內容是閱兵儀式，中國將向世界展示中國武器裝備和技術發展，展示中國軍人的士氣、紀律、自信和專業素養。在國際風雲變幻的今天，“九三閱兵”的信號意義尤為重大。



“館長”為什麼執著想看“九三閱兵”？他在4日於一個節目中說明兩個原因。首先是，對於那些視大陸為敵、堅持“台獨”立場的人來說，觀看“九三閱兵”能讓他們瞭解“你要面對的是什麼東西”；其次，認同自己是中國人，觀看“九三閱兵”會感到驕傲，因為那“也是我們的軍隊”。“館長”的說明引起了共鳴。



“館長”希望到“九三閱兵”現埸當然不只是為了看，他更希望現場直播，把閱兵盛況傳播給更多的台灣人看，特別是傳給那些長期受蒙蔽而對大陸抱持敵視態度的人看。“館長”有俗俚、草根與底層屬性，過去的經歷與底層人民、與草根的民進黨支持者相同，但他對時代變遷有極強的感知能力。“館長”又躬逢一個網路蓬勃發展的時代，他擁有強大的網路聲量，能以一介網紅的身分去影響萬千的粉絲。



回到“館長”能否到現場觀看、直播“九三閱兵”的話題。據我們的理解、瞭解，“館長”這一次可能來不及了。首先，“九三閱兵”會邀請國際友人參加紀念活動、安排參加過抗戰的老兵等現場觀禮，但在邀請嘉賓（幾個類別）中，網紅不在其列。其次，報名參加報導的媒體，尤其是做直播的媒體，須符合相关條件资质，且依據相關通告，媒體採訪報名註冊申請已在7月29日停止受理了。

