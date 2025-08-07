快評：“謀獨”增軍購　請鬼拿藥單

中評社快評／賴清德5日在“凱達格蘭論壇”上宣布台灣明年大增防衛開支，至GDP的3%以上。同一場合，英國前首相強生把台灣與巴勒斯坦問題相提並論，又指台灣站在對抗威權最前線，中國大陸威脅攻擊台灣是大錯特錯，云云。賴清德與強生同台一唱一和，狼狽為奸，已遭大陸嚴辭抨擊與警告。



今年2月，賴清德就已提出要將台灣防衛開支提升至GDP的3%以上，5日是他再一次提出。台灣現在的防務預算約占GDP的2.5%，6000多億元新台幣，增加0.5個百分點，等於再增加1000多億元新台幣。大增防務預算主要用於對美軍購，向美國提供更多的“保護費”，目的是“倚美謀獨”、“以武拒統”。



強生是英國一名備受爭議的政客，於2022年9月6日下台，此前俄烏戰爭於2022年2月24日爆發，強生是俄烏戰爭的拱火者。在俄烏衝突的初期，最早堅定支持烏克蘭以及不斷拱火俄烏的國家，不是烏克蘭最大的後台美國，而是英國。上月，俄烏談判在即，強生繼續拱火，聲稱對英國失去對烏興趣而很難過。



強生在台北大談台灣問題，胡言亂語、荒唐至極。賴清德和蔡英文還分別見了他，奉若上賓。邀請強生這樣一位俄烏戰爭的拱火者出席“凱達格蘭論壇”，發表演講，提供建言，賴當局無異於請鬼拿藥單，自尋死路。



中國駐英大使館6日發表聲明譴責強生言論，奉勸英國有關政客停止拿台灣問題搞政治表演，停止助長“台獨”分裂勢力囂張氣焰，停止干涉中國內政。國務院台辦發言人朱鳳蓮昨天指出，當前台海形勢緊張的根源在於賴清德當局和“台獨”勢力勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁；“台獨”分裂必將自取滅亡。