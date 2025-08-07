重慶強化與中央在渝單位紀檢機構協作監督

重慶市江北區紀委監委與重慶金融監管局紀委、轄區內金融機構紀委建立協作機制，金融機構選派工作人員到地方紀委監委交流鍛煉，通過實戰培訓，提升金融機構紀檢監察組織監督質效。圖為近日，江北區紀委監委幹部與交流鍛煉幹部在轄區內金融機構走訪瞭解相關情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京8月7日電／據中國紀檢監察報報導，日前，重慶市紀委監委第三監督檢查室收到某中央在渝行政單位紀委“求助”：該單位紀委掌握了幹部郭某某部分違紀違法事實，但因權限受限難以深入調查，需啟動聯合審查調查機制。



時間緊迫。作為中央在渝單位對口聯繫部門，第三監督檢查室當即啟動央地紀檢監察協作“綠色通道”，鑒於屬地渝北區紀委監委近期任務繁重，經研究選定辦案條件成熟的巫溪縣監委指定管轄。隨後，巫溪縣監委委員周榮帶隊奔赴渝北，與辦案骨幹研究案情，制定突破方案。當天晚上，郭某某被採取留置措施，案件審查調查也得以迅速突破。



習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上發表的重要講話，對深化紀檢監察體制改革提出明確要求，全會工作報告作出具體部署。修改後的監察法及其實施條例創設、細化了監察再派出制度，為地方紀委監委深化央地協作機制改革提供了重要法律法規依據。



重慶市紀委監委相關負責同志介紹，中央在渝單位地理分布集中，中心城區紀委監委因轄區內中央在渝單位較多，往往承擔過多任務，而外圍區縣資源未充分利用。為瞭解決協作任務畸輕畸重、供需配比不均衡問題，“片區協作”與“屬地協作”相結合的“雙輪驅動”模式應運而生——根據地域分布、體量大小、行業屬性、案件數量等，將中心城區的中央在渝單位均衡劃歸中心城區的11家區紀委監委履行“片區協作”職責；中心城區以外的中央在渝單位由所在地的區縣紀委監委履行“屬地協作”職責。如果片區或屬地區縣紀委監委無法履職的，市紀委監委指定其他區縣紀委監委辦理。



今年初，重慶市紀委監委系統謀劃“構建央地紀檢監察機構協作機制”改革項目，配套出台《重慶市紀檢監察機關與中央在渝單位紀檢機構協作配合工作辦法（試行）》，著力疏通當前央地協作中存在的案件移送不暢、協查效率不高、日常溝通阻滯等堵點。越來越多的成功案例表明，“央地協作”機制正發揮著積極作用。



今年2月，在重慶市紀委監委的領導部署下，中國工商銀行重慶市分行某一級支行原副行長段某因涉嫌嚴重違紀違法被大渡口區監委依法留置。該案跨區域、跨行業，違法手段隱蔽，調查難度大。工行重慶市分行紀委雖已排查發現段某涉嫌多項職務犯罪行為，卻因權限受限難以固定其行外資金往來、社會關係等關鍵證據。“央地協作”機制在此刻發揮了關鍵性作用。在重慶市紀委監委協調下，段某的相關信息通過紀檢監察信息平台與公安、稅務、市場監管等政務數據高效對比，迅速鎖定了可疑資金鏈和關聯公司。大渡口區紀委監委與工行重慶市分行紀委辦案人員緊密協作、專業互補。面對段某對金融專業問題的狡辯，分行紀委精準運用業務規章擊破其謊言；遇到需要審查調查策略攻堅的“硬骨頭”，地方紀檢監察幹部則主導突破。雙方配合默契，優勢叠加。5月26日，段某案被移送司法機關依法審查起訴。