紀念抗戰勝利80周年圖片展在阿根廷舉辦

8月4日，嘉賓在阿根廷布宜諾斯艾利斯市議會參觀紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年圖片展。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月7日電／據新華社報導，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年圖片展日前在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市議會舉行，阿各界友人、旅阿華僑華人代表等百餘人出席並觀看。



中國駐阿根廷大使王衛在致辭中回顧歷史、緬懷先烈，指出中國人民抗日戰爭作為世界反法西斯戰爭東方主戰場，為世界反法西斯戰爭勝利作出了重大貢獻，強調要堅持正確二戰史觀，做歷史真相的傳遞者、良知正義的捍衛者。中阿雙方應共同堅定捍衛戰後國際秩序，珍愛和平，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，開創美好未來。



布宜諾斯艾利斯市議會第一副議長洛佩斯、議員代表費拉里奧分別致辭，高度讚揚中國人民為世界反法西斯戰爭勝利作出的巨大貢獻，強調兩國人民對和平有著共同的美好向往，阿方願同中方加強對話合作，在和平發展道路上攜手同行。



此次圖片展由阿根廷中國和平統一促進會主辦。此外，阿根廷中國和平統一促進會還舉行了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年座談會，旅阿華僑華人、在阿中資機構代表、留學生代表、中國駐阿使館外交官等出席。