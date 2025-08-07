中方強調堅決反對大規模殺傷性武器擴散

這是7月16日在位於紐約的聯合國總部拍攝的安理會加沙人道局勢緊急公開會現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月7日電／據新華社報導，聯合國安理會6日舉行公開會，審議安理會負責防止大規模殺傷性武器擴散的1540委員會的工作。中國常駐聯合國副代表耿爽在發言中強調，國際社會應在實現防擴散目標的同時，堅決捍衛和平利用的權利。



耿爽說，享受科技發展紅利是各國合法權利。相關國際條約、安理會決議及中方主提的“在國際安全領域促進和平利用國際合作”聯大決議均確認這一原則。國際社會應在實現防擴散目標的同時，致力於取消對發展中國家和平利用的限制，促進和平利用國際合作。



耿爽說，提升各國執行安理會第1540號決議的能力始終是1540委員會的工作重點。委員會要充分考慮各國特別是發展中國家的具體需求和實際意願，開展更多、更具針對性的國際合作與援助，幫助發展中國家補齊防擴散領域短板。



耿爽表示，防擴散是全球安全治理議題，需要基於多邊主義的全球性解決方案和國際社會的廣泛參與。國際社會應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，營造有利的地區和國際安全環境，照顧各國合理安全關切，消除擴散動因，實現共同安全。



耿爽說，中國堅決反對大規模殺傷性武器擴散，高度重視國際防擴散體系建設及第1540號決議執行，始終嚴格履行自身國際義務，積極推進防擴散國際合作。中方將繼續與各方一道，為促進第1540號決議有效執行、完善國際防擴散體系、加強防擴散全球治理、維護國際和平與安全作出積極貢獻。