特朗普說“很有可能”不久與俄烏領導人會晤

這是7月30日在美國首都華盛頓白宮拍攝的美國總統特朗普。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月7日電／據新華社報導，美國總統特朗普6日在白宮接受媒體採訪時表示，他“很有可能”不久與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基就結束俄烏衝突舉行會晤。



在被媒體記者問及澤連斯基是否同意舉行三方會晤時，特朗普說，要結束俄烏衝突的路“依舊很長”，“但不久很有可能舉行一場會晤”。



據《紐約時報》和美國有線電視新聞網以白宮官員為消息源報導，特朗普當天與歐洲領導人通話時說，他打算最快於下周和普京進行會晤，隨後兩人與澤連斯基舉行三方會晤。美國國務卿魯比奧則表示，會晤能否如期實現，要看圍繞俄烏衝突的形勢進展如何，美俄烏各自的立場是否“足夠接近”。



特朗普6日早些時候在社交媒體上發文稱，美國中東問題特使威特科夫當天與普京的會晤“富有成果”。不過，他稍後在接受媒體採訪時又說，很難說威特科夫此行是一次“突破”。



俄羅斯總統助理烏沙科夫6日表示，普京當天和威特科夫的會談“非常有益且富有建設性”，雙方討論了烏克蘭危機以及俄美戰略合作未來發展前景等議題。據俄媒報導，普京與威特科夫的會談持續約3個小時。



澤連斯基當天在社交媒體發文表示，美方對俄方施壓產生效果，俄方現在更傾向於停火。他強調，“主要是他們（俄美）別在細節上欺騙我們”。他說自己曾與特朗普討論威特科夫訪俄，並強調烏方主張“公正的和平”。



特朗普政府近期警告，俄方必須於8月8日前結束俄烏衝突，否則將面臨美方進一步制裁。特朗普6日稱，他可能即將宣布一批“次級制裁”，以迫使俄方停止與烏方的衝突。