美對進口晶片徵100％關稅　最快下週實施

中評社香港8月7日電／美國總統特朗普週三（6日）表示，他將對進口的半導體與晶片課徵100％關稅，但對於那些“已在美國建廠或承諾設廠”的企業則不在此限。



特朗普表示，這項政策最快將於下週實施，目的是推動更多企業將製造業務遷回美國。他強調：“我們將對晶片和半導體課徵非常高的關稅。”



不過，特朗普也釋出善意指出：“但對蘋果這樣的公司來說，好消息是，如果你在美國生產，或者已經承諾在美國生產，毫無疑問，就不會被徵收關稅。換句話說，我們將對晶片和半導體徵收約100％的關稅。但如果你在美國生產，則無需繳納關稅。”



特朗普此舉被外界視為升高對企業“在地生產”的政策力道，藉此強化美國製造業競爭力，並降低對外國供應鏈的依賴。



不過，有關晶片關稅計劃的具體細節，例如一家公司需要在美國進行多少製造才能獲得關稅豁免資格，目前尚不清楚。

受此晶片關稅100％消息影響，道瓊工業指數期貨下跌59點，跌幅0．1％。標準普爾500指數期貨和那斯達克 100 指數期貨均下跌約0．1％。



隨著美國政府強化半導體供應鏈在地化，多家國際晶片大廠已紛紛宣布擴大在美國的製造布局。



台積電（TSM）、英偉達（NVDA）、格芯（GFS）及德州儀器（TXN）近期相繼宣布大規模投資計劃，合計金額高達數千億美元，展現對美國晶片產業長期發展的信心。



特朗普近日搶先透露，台積電計劃在亞利桑那州投資高達3，000億美元（約合新台幣8．97兆元），打造全球規模最大的晶圓廠，遠高於先前對外宣布的1，650億美元投資額，引起市場熱議。



英偉達（NVDA）則在4月表示，計畫於未來四年在美國投入5000億美元，用於打造人工智慧（AI）基礎設施。



晶圓代工廠格芯今年6月宣布，將斥資160億美元，擴建其位於紐約與佛蒙特州的半導體製造設施。



此外，德州儀器也在6月公布，將對美國七座晶片廠追加投資600億美元。該公司主要客戶包括蘋果、福特、英偉達以及太空探索科技公司SpaceX等。



此波投資潮顯示，美國正逐步成為全球半導體產能的重要據點之一，科技巨擘也積極搶佔在地供應鏈的先機。