查糾問題　壓實責任　靶向發力保護文化遺產

中評社北京8月7日電／據中國紀檢監察報報導，“文物保護提升項目責任劃定是否明確？代建服務費有無核減？”近日，福建省武夷山市紀檢監察幹部來到位於洋莊鄉的第八批全國重點文物保護單位——張山頭紅軍墓群，對該項目保護提升、資金使用等方面進行監督檢查。



文化遺產承載著中華民族的基因和血脈，是不可再生、不可替代的中華優秀文明資源。近年來，各級紀檢監察機關緊盯文化遺產保護關鍵環節，持續跟進監督，為保護好、傳承好、利用好歷史文化財富提供堅強紀法保障。



開展文化遺產保護監督檢查，必須把准監督重點，推動責任協同。紀檢監察機關綜合監督檢查、案件查辦以及職能部門監管成果，深入排查文化遺產保護工作薄弱環節和重點問題，確保監督執紀有的放矢、靶向發力。



山西省紀委監委提出文化遺產保護監督工作措施，明確方向思路、關鍵環節，將省域內所有文物保護單位和有關部門全部納入監督範圍，聚焦責任落實、資金使用、風險隱患等，精準監督執紀問責。



甘肅省紀委常委會會議多次研究文化遺產保護監督工作，將文化遺產保護傳承納入班子成員年度調研課題，結合調研成果制定加強監督工作的意見。



“我們在調研中發現，文化遺產保護中存在專業能力不足、監管缺位等問題，集中表現在：文物專家庫建設滯後，導致項目評審拖延；文物修繕甲級資質企業稀缺，中標方高度集中，易滋生圍標串標風險等。”福建省紀委監委駐省文旅廳紀檢監察組有關負責同志說。



針對相關主管部門監管責任落實不到位、資金使用不規範等問題，各地紀檢監察機關緊盯重點人、重點事，依規依紀依法監督執紀執法，推動文物保護相關決策部署落實落地。



陝西省紀委監委緊盯省級重點文保單位和重點項目，督促省文旅廳黨組完善主體責任清單，履行好管黨治黨政治責任，對有關單位負責人約談提醒，協調解決非遺保護資金撥付不及時等問題。