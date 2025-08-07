四川堅持查改治一體　保障醫保基金安全

中評社北京8月7日電／據中國紀檢監察報報導，近日，四川省宜賓市翠屏區醫療保障局召開全體幹部職工大會，通報該區醫保事務中心原副主任鄭某某嚴重違法問題，以案為鑒警示幹部職工廉潔履職。



此前，翠屏區紀委監委在開展問題線索大起底中發現，該區多家醫院醫保基金報銷存在異常。通過深入調查，發現鄭某某與多家民營醫療機構勾結，騙取醫保基金370餘萬元。最終，鄭某某被開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



醫保基金關乎社會穩定，關乎人民健康幸福。四川省紀委監委聚焦醫保基金管理領域突出問題，聯合省醫保局、省法院、省檢察院、省公安廳等多部門開展整治，嚴肅查處內外勾結欺詐騙保、違規獲取醫保基金以及監督管理中存在的不正之風和腐敗問題，督促相關部門切實扛牢責任，守好人民群眾的“看病錢”“救命錢”。



“我們堅持辦案引領，組織對近3年來涉及醫保基金管理問題線索全面排查，對巡視巡察、審計等發現問題及其整改情況進行‘回頭看’，深挖問題線索。”四川省紀委監委有關負責同志介紹，該省紀檢監察機關推動醫保部門組織定點醫院、定點藥店等開展自查自糾，督促醫保、財政、衛生健康、藥監等部門列出問題清單，移交問題線索。今年以來，全省通過各種渠道收集掌握問題線索3000餘件。



四川省紀檢監察機關會同醫保、衛生健康等部門構建大數據監督模型，動態監測、及時發現疑點問題。前不久，資陽市醫保基金監測平台發出預警，一鄉鎮衛生院出現單日大量集中收治敬老院老人、同一醫生單日收治12人次等異常情況。該市紀委監委循線深挖，已發現問題線索7件，正組織力量展開核查。達州市紀委監委運用大數據建模梳理出問題20餘項，組織力量實地走訪各縣（市、區）醫保局及定點醫療機構，發現問題線索14件。瀘州市紀委監委推動相關部門創建頻繁住院等6個監管模型，實現對全市276家醫療機構診療行為動態監測，從病例數據中篩查重復收費、過度診療等問題。