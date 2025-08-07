富權：黃珊珊或自知在民眾黨內“柯寵”已去？

中評社香港8月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：黃珊珊或自知在民眾黨內“柯寵”已去？以下為文章內容。



台灣民眾黨已定於八月十日在桃園市舉行主題為“為台灣再勇敢一次”的第三屆第二次黨代表大會與六周年黨慶活動。黨主席黃國昌、秘書長周榆修、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱等人昨日下午舉行黨政會議後記者會，說明當日會議及活動的內容及程序。其中在上午舉行的“全代會”的議程包括，主席致詞、中央黨部報告、“立法院”黨團報告，並在會前安排聯訪。而下午舉行的黨慶活動，則有年度回顧、主席致詞、黨公職勇敢實踐互動，以及“核三延役公投”互動等。



在昨日的記者會上，針對“不分區立委二年條款”的存廢問題，黃國昌重申，他將會執行柯文哲的意志跟決定，但民眾黨本來就是大鳴大放的政黨，這項傳統到現在一點改變都沒有，黨代表有提案權，相信黨代表大會會做出非常有智慧的決定，他也會在會中清楚表達個人立場、態度，“我會尊重、執行柯文哲當初的規劃與想法”。他還表示，民眾黨“不分區立委”的十六名候選人名單，不管是排名前八位，還是接任的八位，都是柯文哲在二零二四年大選時，向社會各領域延攬到的優秀人才；如果不是優秀人才，不會被柯文哲延攬、被民眾黨提名當“不分區立委”。



黃國昌之所以再次申明其對“不分區立委二年條款”存廢問題的態度，不但是因為有黨代表針對該問題連署提出各種不同處置方法的提案，造成黨內紛亂，也因為曾經戀棧“不分區立委”的黃珊珊，昨日透過臉書發文正式表態，贊成維持“兩年條款”，並表示目前正在其“立委”辦公室工作的民眾黨排名十三的“不分區立委”候選人、中正大學社科院院長王安祥，已經在一年多的“跟班”工作及參與法案會議中，瞭解“立法院”每日動態和議事程序，並在多項議題及修法參與意見，對於她目前所在的“立法院”財政委員會的業務也認真瞭解、學習，“以確保未來問政品質、地方服務工作無縫銜接”，並針對台美關稅議題，在“立法院”公聽會中從產業、勞工等角度提供寶貴的意見與解決方法。黃珊珊因而大讚說，“他也許是素人，但絕不是新手，而是國會『即戰力』”。



這被視為黃珊珊也已經表態贊成維持“二年條款”，因而作為黨主席的黃國昌，機不可失，“食住條水上”，從“尊重、執行柯文哲當初的規劃與想法”的高度，重申支持維持“二年條款”。這樣，在週日舉行的“全代會”上，當將存廢“二年條款”的各提案進行表決時，就能因勢利導，並以“柯文哲意志”壓倒部分黨代表的建議，否決廢除“二年條款”的提案，並通過維持“二年條款”的提案。

