美對印加稅至50%　印度連稱不公

2月13日，美國總統特朗普（右）與到訪的印度總理莫迪在華盛頓白宮出席聯合記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月7日電／據新華社報導，美國總統特朗普6日簽署行政令，以印度“以直接或間接方式進口俄羅斯石油”為由，對印度輸美產品徵收額外的25%關稅。對此，印方表示，美方對印度加征關稅的做法“不公平、不公正、不合理”，印度將“採取一切必要行動”維護國家利益。



印度輸美商品關稅稅率翻倍



根據白宮當天發布的公告，特朗普稱俄羅斯政府的行為和政策繼續對美國國家安全和外交政策構成“異常威脅”，為應對俄烏衝突引發的國家緊急狀態，“對直接或間接進口俄羅斯石油的印度徵收額外從價關稅是必要和合適的”。



公告表示，除一些例外情況，新的關稅措施將在行政令公布21天後實施。



根據特朗普7月31日簽署的行政令，美國將從8月7日開始對印度輸美商品徵收25%的關稅。與6日公布的額外關稅叠加後，印度輸美商品將總體適用50%的關稅稅率。



特朗普近日以印度購買俄羅斯石油為由，威脅大幅提高對印度產品的關稅。他稱，印度不僅大量購買俄羅斯石油，還在二級市場上銷售並獲取大額利潤，為俄羅斯戰爭機器提供“燃料”。



“不公平、不公正、不合理”



印度外交部6日發布聲明重申，美國對印度加征關稅等行為“不公平、不公正、不合理”，印度將“採取一切必要行動”維護國家利益。聲明說，印度進口俄羅斯石油基於市場因素，整體目標是為了確保印度能源安全。



印度外交部本周早些時候表示，俄烏衝突升級後，美國曾積極鼓勵印度從俄羅斯進口石油，以增強全球能源市場穩定。