就業市場走弱　美經濟料放緩

中評社香港8月7日電／大公報報導，中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析說，2025年以來，美國勞動力市場展現出較為複雜的信號。一方面，上半年美國非農就業（由美國勞工部發布的美國非農業人口就業數據，簡稱“大非農”）趨勢較為穩定，顯示勞動市場較為穩健，但上周勞工部大幅下修5、6月數據，令上半年月均新增就業人數自13萬人下降至8.7萬人。



另一方面，ADP非農（美國自動數據處理公司發布的私營部門非農業人口就業數據，簡稱“小非農”）月均新增就業人數7.9萬人，且由二季度起加快下滑，6月ADP就業人數出現2023年3月以來的首次負增，引起市場對美國經濟放緩的擔憂。



非農數據或大幅下修



修正之前的大小非農數據“剪刀差”來源於兩方面，一是政府部門雇員大幅增加提振非農數據，前期政府效率部（DOGE）縮減政府部門開支，使得部分季節性招聘被打斷，後續非農就業的下修主要糾正了這個問題。



二是受經濟波動影響較大的小微企業通常較晚提交調查結果，導致非農修正值呈現“順周期性”，也即經濟增速愈高、非農數據上修概率愈高，反之亦然。由於2025年以來美國內需放緩，後續不排除非農較大幅度下修。



展望美國就業市場後續走勢，整體看已出現走弱信號：一是供需缺口連續12個月低於100萬關口，主要源於職位空缺數的大幅下行；二是初次申請失業金人數整體呈“緩坡式”上升態勢；三是薪資增速下行，工資─通脹螺旋繼續鬆綁，其中商品生產部門薪資降溫更為明顯，且在6月出現加速下行跡象。