金建希以嫌疑人身份到案受查

這是4月21日拍攝的韓國首爾中央地方法院門口。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月7日電／據大公報報導，韓國前總統尹錫悅夫人金建希6日上午以嫌疑人身份就其所涉弊案公開到案。韓媒稱，前總統夫人公開到案受訊在韓國憲政史上尚屬首次。



金建希當天上午10時許抵達位於首爾鐘路區KT大廈的獨立檢察組（獨檢組）辦公室。她在媒體鏡頭前時表示：“像我這樣無足輕重的人讓國民感到憂慮，對此深感抱歉，我將認真接受調查。”面對媒體各種提問，金建希僅回答“抱歉”，便進入調查室。



獨檢組的調查圍繞德意志汽車公司股價操縱案、政治掮客介選案以及宗教人士請托案進行。6日的整個調查過程持續7個多小時。消息人士稱，為調查三扶土建公司股價操縱案、楊平高速公路規劃謀利案等其他嫌疑，獨檢組之後還將視情況再次傳喚金建希。



獨檢組在記者會上表示，金建希當天未行使沉默權，調查進程約完成一半左右，尚難斷言何時結束。



韓聯社指出，包括非公開調查在內，金建希是第三位接受調查機關調查的韓國“前第一夫人”。此前，韓國已故前總統全鬥煥夫人李順子和已故前總統盧武鉉夫人權良淑都曾以“案外人”身份接受當局非公開調查。



另外，獨檢組將於7日再次嘗試對身處首爾看守所的尹錫悅執行拘留。獨檢組本月1日執行拘留令未果，當時尹錫悅脫掉囚衣、躺在地上強行抵抗。