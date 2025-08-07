廣西原副主席秦如培受賄案一審宣判

審判現場。（圖片來源：人民法院新聞傳媒總社） 中評社北京8月7日電／據新華社報導，據最高人民法院消息，8月6日，四川省德陽市中級人民法院一審公開宣判廣西壯族自治區黨委原常委、自治區政府原副主席秦如培受賄案，對被告人秦如培以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的秦如培犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明：1998年至2024年，被告人秦如培利用擔任貴州省貴陽市白雲區委副書記、區長、區委書記，貴陽市委副書記、政法委書記，畢節地委副書記、行署專員，畢節地委書記，畢節市委書記，貴州省委常委、副省長、貴安新區黨工委書記，廣西壯族自治區黨委常委、自治區政府副主席、自治區國有資產監督管理委員會黨委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、工作調動等方面提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣2.16億餘元。



德陽市中級人民法院認為，被告人秦如培的行為構成受賄罪。秦如培受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鑒於其到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，有未遂情節，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息大部分追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。



據悉，德陽市中級人民法院於2025年5月23日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人秦如培及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，秦如培進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員、新聞記者和各界群眾40餘人旁聽了庭審。