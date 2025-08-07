理大發表智慧城市指數　港居亞洲第二

理大研究團隊昨日發表“智慧城市指數”排名。（大公報） 中評社香港8月7日電／由香港理工大學潘樂陶慈善基金智慧城市研究院（SCRI）及國際城市信息學會（ISUI）聯合舉辦的“全球智慧城市峰會暨第四屆國際城市信息學大會”昨天啟動。理大研究團隊在會上發表智慧城市指數排名，香港於全球排名第八，於亞洲居次席。



料逾600人出席峰會



大公報報導，為期三天的會議邀得逾240位知名學者及資深業界人士，分享他們對城市信息學和智慧城市的真知灼見和研究創新，預計將有逾600位來自世界各地學者和不同界別人士出席。



是次會議旨在促進全球智慧城市的發展，以及城市信息學在智慧城市構建的應用。透過城市信息學整合城市科學、地理信息科學和計算機科學的跨學科優勢，以構思創新方案來應對城市發展中的重大挑戰。



研究團隊並發表2025年“智慧城市指數”，對全球73個城市進行評估，排名前十為斯德哥爾摩、華盛頓、巴塞羅那、倫敦、東京、蘇黎世、紐約、香港、哥本哈根及奧斯陸。香港於全球排名第八，亞洲居次席，排名高於區內主要競爭城市如新加坡，以及多個歐美國家的主要城市，其中在環境、經濟、治理三個維度表現尤其出色。



該指數採用以人為本的評估框架，包含市民、環境、社會景觀、經濟、基礎設施和治理六大維度與97個指標，聚焦智慧城市建設對市民日常生活的實際影響，以協助全球城市評估現狀，讓世界各地政府制定可持續的智慧城市發展策略。