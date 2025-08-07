【
發改委安排1億元支持廣東災後恢復
2025-08-07 11:46:30
中評社北京8月7日電／據新華社報導，記者6日從國家發展改革委獲悉，國家發展改革委緊急安排中央預算內投資1億元，支持廣東省做好洪澇災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路、供水、醫院等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。
近日，廣東省廣州、東莞、惠州、汕尾等地持續降雨引發嚴重暴雨洪澇災害。國家防災減災救災委員會6日對廣東啟動國家四級救災應急響應。
