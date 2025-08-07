中國出版界代表團亮相利馬國際書展

這是5月13日拍攝的秘魯庫斯科。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月7日電／據人民日報海外版報導， 日前，第29屆利馬國際書展在位於秘魯首都利馬的獨立英雄公園舉辦，為這座城市帶來了熱情、活力和濃鬱的人文色彩。



秘魯與中國雖然地理距離遙遠，卻被親切地稱為中國在太平洋對岸的“鄰居”。在秘魯，西班牙語“老鄉”一詞用來專指中國後裔，廣東話“吃飯”一詞演變為中餐廳的統稱。



利馬國際書展是拉美五大國際書展之一，也是業界與該地區出版發行商開展交流與合作的重要平台，具有較強的地區影響力和輻射效應。據悉，本屆書展主賓國為意大利，設有250個展位、8個活動廳，共舉辦1000餘場文化活動，涵蓋文學、繪本、音樂、戲劇等多個領域。書展上，包含國圖集團等多家單位的中國出版界代表團吸引了眾多讀者和出版商的關注。



從較為狹小的展陳空間，拓展到專屬獨立展區；從單一銷售，到集版權輸出、文創展示、特色體驗於一體……中國圖書展區的變化，是中國文化“走出去”的生動注腳，也折射出秘魯讀者瞭解中國文化日益高漲的需求。



多部中、西、葡文版中國主題出版物，同時精選展出《文化中國：中華優秀傳統文化》《中國詩歌：智慧的水珠》《健康城市：全球視野下的策略與挑戰》等涵蓋中國傳統文化、文學、人文社科、醫學、少兒等領域共300餘種、近500册優秀中國出版物……在國圖集團展台前，當地讀者翻閱、選購書籍，也從中瞭解今日中國。



中秘兩國出版機構密切合作，進一步打開了文化交流的空間。書展期間，秘魯書商協會主席裡卡多·穆格爾薩與中國出版界代表團就深化版權交流、拓展圖書進出口業務等開展洽談。代表團成員分別介紹了各自出版業務和業績成果。



此外，中國出版界代表團還訪問了秘魯國家出版集團總部、《秘魯人報》社和安第斯通訊社，各方圍繞版權交流、產業合作、人文交流等進行座談，達成多項共識與合作意向，以書籍為橋梁增進兩國間的理解與友誼。



近年來，隨著中國圖書出版行業在秘魯的影響力持續擴大，越來越多的中國文化元素在這裡“扎根”。在秘魯最大的連鎖書店Crisol，中國出版界代表團與該書店總經理喬斯梅爾·巴勃羅·馬林·涅托就圖書展銷、文化活動等交換意見，達成廣泛共識。為深化合作，雙方代表現場簽署了合作備忘錄，為中國圖書在秘魯市場開辟更廣闊的空間。