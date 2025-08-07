【
應急管理部：多手段構建應急管理通信體系
2025-08-07 11:43:22
中評社北京8月7日電／據新華社報導，記者6日從應急管理部獲悉，為確保災情獲取渠道和救援指揮調度暢通，應急管理部門綜合運用多種手段構建應急指揮通信保障體系。
目前，全國各地配備了240個大中型無人機通信平台、31萬餘部天通衛星電話、3300餘套衛星便攜站、3.6萬餘台北鬥短報文終端等通信裝備。全國消防救援隊伍組建564支專業通信隊伍、2174支通信前突小隊，培養2000餘名直升機索降通信人員，配備各類專業通信設備。
據悉，目前全國超10萬個多災易災邊遠鄉村配有衛星電話等保底通信裝備。
