中評社北京8月7日電／網評：百年變局尋突破 強化資本安全港角色



來源：大公報 作者：陳恒鑌（民建聯副主席、立法會議員）



當今世界正處於百年未有之大變局，地緣政治緊張、經濟格局重塑及科技快速發展正深刻影響全球格局。在此背景下，特區政府近日發表新一份《香港營商環境報告》，闡述了香港在“一國兩制”獨特優勢、國安法保障、優越地理位置和堅實經濟基礎的支撐下，展現出無限機遇與光明前景。香港將進一步發揮“內聯外通”的樞紐作用，匯聚全球資金、企業及人才，為世界經濟注入新動力，為國際社會提供穩定與繁榮的範例。



核心競爭力來自“一國兩制”



香港的核心競爭力首先來自“一國兩制”這一偉大制度設計，讓香港既能充分依托祖國內地的廣闊市場和強大動能，又能保持國際化、市場化與法治化的營商環境。《世界經濟自由度2024年度報告》將香港評為全球最自由的經濟體，充分證明“一國兩制”下香港開放、安全、穩定、高效和國際化的營商環境。這種獨特優勢使香港成為國家對外開放的重要橋梁。



香港國安法的實施，讓香港從由亂到治邁向由治及興的新階段，為社會穩定和經濟發展奠定堅實基礎。2019年，西方扶植反中亂港勢力掀起修例風波，暴徒破壞公共設施、圍毆持不同意見的市民，甚至衝擊立法會大樓，令香港社會陷入混亂與撕裂。在法治與秩序面臨嚴峻挑戰的關鍵時刻，中央制定香港國安法，讓香港實現由亂到治的重大轉折，有效止暴制亂，重塑經濟，穩定社會，吸引了大量投資。財政司司長陳茂波提到：“國安法重建了國際投資者信心，使香港成為更安全的資本‘避風港’。”截至2024年底，香港資金淨流入達7050億港元，同比增長81%，不僅反映了國際資本對香港的信心，也彰顯了香港作為全球投資熱點的強大吸引力。