香港八大畢業生平均年薪逾32萬創新高

劉先生（左）參加“香港高才通人才服務協會”的活動，右為尚海龍。受訪者提供 中評社香港8月7日電／香港大學教育資助委員會近日公布2023／2024學年本港八所資助大學的學士課程畢業生就業情況統計調查，結果顯示，去年八大畢業生平均年薪達32.9萬元，即月入近2.75萬元，創歷年新高，其中香港大學畢業生的平均年薪更首次“奔四”，超過40.1萬元，平均月薪約33，492元。各學科薪酬方面，醫學、牙醫及護理學畢業生蟬聯最有“錢途”學科，畢業生年薪高達54萬元，社會科學科學士畢業生平均年薪升9%至30萬元。



香港文匯報報導，人力資源顧問接受訪問時指出，社會科學相關職業與當前社會對壓力緩解和情感支持的需求密切相關，短期內難以被人工智能（AI）取代，因而薪資水平保持競爭力。



最新八大畢業生調查資料截至2024年12月31日，在21，058名全日制學士學位課程畢業生之中，有18，440人回覆，比例約為87.6%，當中70.8%人於回應調查時正在全職就業，16.8%繼續升學。



僅教大畢業生平均年薪見跌



調查顯示，上學年八大畢業生薪酬持續穩定增長，整體較之前的2022／2023學年多4.8%，年薪增至32.9萬元。以港大畢業生年薪最高，逾40.1萬元。香港中文大學及香港教育大學緊隨其後，平均年薪分別為38.1萬元及34.8萬元，按月薪計約為近3.2萬元和2.9萬元。



按年薪增幅計，港大畢業生同樣稱冠，總平均年薪按年上升4.7%；香港理工大學按年升約4.4%，至30.6萬元；香港浸會大學按年升約3.9%，至26.9萬元；香港科技大學按年升3.1%，至33萬元。八大中，衹有教大畢業生的平均年薪錄得下跌，較上一學年跌約4.1%。



港大發言人表示，該校去年的學士學位畢業生在就業市場上表現卓越，總平均月薪達至創紀錄的33，492元，就業率亦高達98.7%。在3，792名全日制學士學位畢業生中，共83%參與了調查。高達98.6%的畢業生於去年12月底前已首次獲聘。此外，多達95.8%的畢業生留港就業，而繼續深造者的比例維持在22%的水平。



發言人表示，工商界仍是畢業生的主要就業領域，佔45.9%；加入政府的比例由之前一年的14.4%增加至16.8%；從事社會及個人服務業的比例則從23.3%略降至21.2%。



全職崗大減 畢業生失業率微升



儘管經濟環境波動令就業市場不明朗，以聯校就業資料庫中的全職職位數量計算，2024年度的全職崗位較之前一年大幅減少逾9，400職位（較同期減少38%），但港大畢業生仍在各項就業數據中穩居前列。



此外，教資會調查顯示，上學年的八大畢業生失業率較之前一學年上升0.4個百分點，達2.4%，為2019／2020年以來的高位。



按大學計，香港城巿大學較高，為5.4%；科大及教大分別是3.2%及2.8%。至於八大畢業生每周工作少於35小時、擔任兼職或臨時工的就業不足情況，較之前一學年下跌0.6個百分點，為4.2%，以嶺南大學較高，達8.9%；港大、港科大及理大分別是5.9%、5.2%及4.2%。



專家：電腦工程數據科學將更吃香



香港浸會大學人力資源策略及發展研究中心副中心主任葉偉光向香港文匯報表示，社會科學相關職業，如心理治療師和社工，屬於以人為本的服務類工作，難以被AI取代，發展前景看俏，是繼醫科等“神科”及教育相關學科畢業生後，最高薪的學科畢業生。



他又補充，隨著特區政府大力推動科技產業發展及AI技術的進步，電腦工程和數據科學相關專業的畢業生未來有望獲得更具競爭力的薪酬。

