中評社北京8月7日電／網評：加快創科產業發展 對接好十五五規劃



來源：大公報 作者：陸文英



今年是“十四五”的收官之年。五年來，國家經濟總量連續跨越110萬億元、120萬億元、130萬億元，今年預計可達140萬億元，增量預計超過35萬億元。我國對世界經濟增長的貢獻率一直保持在30%左右，成為世界發展最穩定、最可靠、最積極的力量。國家取得了新的開創性的進展、突破性的變革、歷史性的成就，尤其中國式創新生態加速形成，新質生產力蓬勃發展，創新已成為推動高質量發展的主要驅動力，科技創新對產業的帶動作用顯著增強，新質生產力正在全面改變我國的發展和生活方式。



新質生產力如今已貫徹體現於每項發展事業中。習近平主席早前主持召開部分省區市“十五五”時期經濟社會發展座談會，強調：“十五五”時期，必須把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置，以科技創新為引領、以實體經濟為根基，堅持全面推進傳統產業轉型升級、積極發展新興產業、超前布局未來產業並舉，加快建設現代化產業體系。各地區謀劃“十五五”時期經濟社會發展，要在全國大局中精準定位，加強規劃銜接。這些要求同樣適用於香港。



“十四五”期間國家明確支持香港建設國際創新科技中心。香港憑借“內聯外通”的優勢，匯聚了來自世界各地的資源和資金，特區政府亦積極推動“政、產、學、研、投”加強協同合作。中央通過科研經費跨境使用（如2025年國家重點研發計劃向港澳開放23個基礎前沿項目）、大型科研設備共享（13萬台套向港開放）等政策舉措，推動香港發展新質生產力。