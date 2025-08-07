中評社北京8月7日電／網評：講好“香港故事”的另一個維度



來源：大公報 作者：陳成爐（江西省政協委員、江西省旅港同鄉會會長）



時隔四年，特區政府發表了新一份《香港營商環境報告》，這份報告詳細闡述了香港在“一國兩制”下的制度優勢，用翔實數據說明政府推動經濟高質量發展的多項成果，向社會各界和海內外投資者全方位展現了香港開放、安全、穩定、高效和國際化的營商環境。



這是一次非常主動的香港敘事。長期以來，美西方反華勢力通過各種議題對香港營商環境進行抹黑唱衰，我方往往陷於被動應付和招架之中，無法主動進行系統完備的議題設置。此次發表的報告長約94頁，分兩章共6節，不僅以縝密結構闡明了香港聯通全球商機和作為商界安全避風港的功能，更是對2021年發表的首份《香港營商環境報告》的邏輯延伸。正如引言中所說，特區政府撰寫這份《香港營商環境報告》，目的是要向各界說清楚香港故事，向國際社會闡明香港在“一國兩制”下的各項優勢，以及香港未來具有更廣闊的發展前景。



用數據反駁西方指摘詆毀



這也是一次從接受維度出發，以全世界通用的論述方式介紹香港的報告。作為說理論證的最有力武器，數據不會說謊，此份報告得其精髓，用大量具有權威力和公信度的數據，強有力地支撐了香港作為“開放、安全、穩定、高校和國際化的營商環境”“企業投資首選地”“內聯外通樞紐地”等論點。世界銀行集團《“營商環境成熟度評估”2024報告》、“世界正義工程”《2024年法治指數》、國際高等教育資訊機構（QS）“2026世界大學排名”……報告用這些在西方受到廣泛認可的數據，來反駁同樣來自西方的不實指摘和惡意詆毀，顯然更有可信度和說服力。



同樣值得稱讚的是，報告精準把握時、度、效，在香港經濟呈現顯著向好勢頭的時機推出，有利於更好展現新時代“一國兩制”香港實踐的說服力，消除國際社會尤其是海外商界對香港國安法存有的疑慮。就在報告發表次日，香港第二季度GDP數據公布，同比實質增長3.1%的表現超出預期，連續十個季度的增長更充分展現了經濟的強勁韌性，剛剛公布的香港資本市場上半年數據也十分亮眼。營商環境報告選擇此時公布，將讓這些利好消息形成強烈的正向共振，這套敘事組合拳打得漂亮。