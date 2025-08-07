美國威士忌酒廠陷破產潮　關稅插一刀

中評社香港8月7日電／在釀酒界享負盛美的美國波本威士忌（Bourbon whiskey）正面危機，這個市值高達90億美元（約港幣705億）的產業，短短半年多已有三間大型酒廠申請破產或清盤，有分析指除了經濟下行外，Z世代少飲烈酒、社交平台改變飲酒文化以及關稅戰，都是引發這場“烈酒寒冬”的導火線。



Yahoo 財經消息，美國肯塔基州的波旁縣（Bourbon County）是波本威士忌的誕生地，售價由二、三十美元到幾千美元一瓶不等。根據法院文件，Luca Mariano Distillery 母公司LMD Holdings已於今年7月申請破產，聲稱欠下最大債權人2，500萬美元；另一家市值2.5億美元的 Garrard County Distilling，在4月因未能償還銀行貸款而進入接管程序。



此外，曾經以高端威士忌“Kentucky Owl”聞名的 Stoli Group，去年底亦已向法院申請破產，原因包括債務纏身及受到網絡攻擊，令生意陷入癱瘓。



不僅中小型酒廠受創，行業巨頭亦未能倖免，在威士忌界知名的Jack Daniel’s的母公司 Brown－Forman，今年初宣布裁員700人，佔總員工約12%；Green River Distilling 亦裁減四分之一人手；而Diageo更一度停產至今年6月，整個產業出現震盪，有23，000個相關短期內消失。



導致波本威士忌市場走下坡的不只是經濟因素，更與年輕一代飲酒文化改變有關，近年社交平台TikTok興起cocktail調酒熱潮，加上注重健康的消費者對低酒精產品的偏好，逐步改寫酒精市場格局。



據市場分析，1997年後出生的Z世代傾向選擇即飲（Ready－to－Drink， RTD）雞尾酒、有氣酒精Hard Seltzers等低酒精產品，因此對傳統烈酒興趣大減，《華爾街日報》更直指“美國的波本熱潮已經結束”，許多本身買酒博升值的買家退場，令威士忌價格下跌。



這個轉變不只影響銷量，也導致長年依靠“陳釀文化”維生的酒廠陷入瓶頸﹐肯塔基州現時釀造中的波本酒桶達1，430萬桶，幾乎是當地人口的兩倍，產能過剩與需求萎縮形成惡性循環。

