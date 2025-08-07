中評社北京8月7日電／網評：“黑雨測試”體現香港一流應變能力



來源：大公報 作者：梅若林



過去數天前所未見的八日四黑雨，對香港的社會運作和市民安全帶來巨大挑戰。但在長時間的“壓力測試”下，各界看到，香港應對可以用“穩、快、安”來形容。社會各界穩定應對，交通迅速恢復正常、總體實現無傷亡的結果。這離不開特區政府“超前部署”，以及香港一流的基礎建設，同時也展現出香港社會的團結新面貌。而因不斷增加的極端天氣，社會各界要不斷總結經驗，強化各類應對舉措，鞏固保障港人生命財產安全的“防護網”。



安然度過非“僥幸”



全球不少地方都面對各類極端天氣挑戰，相對而言，香港受到的損害明顯較少，而且連續的暴雨對香港社會整體運作的影響也始終處於有限程度。這並非“僥幸”，背後是施政能力、基建水平、社會面貌的綜合反映。



首先最為突出的，莫過於多個水浸黑點極快回復正常。例如之前柴灣道回旋處、柴灣道長命斜、環翠邨停車場等地方，每逢打風暴雨總是積水難退，對居民生活和當地交通造成極大不便。但今次面對前所未見的連續黑雨，雖然以上地區仍有出現水浸，卻都在極短時間內回復正常，如此高效率可謂前所未見。



個中原因，在於香港本身優秀而且不斷完善提升的基礎建設。如當局在幾年前，已在柴灣翡翠道加建一條長300米、直徑1.65米的新排水管，並在車路上加快建造集水溝，又在回旋處花園建造臨時地下雨水泵房和進水口，極大提高了極端天氣來襲時的應對能力。甚至之前曾發生過山泥傾瀉的筲箕灣耀興道，今次雖然也出現“瀑布”，但並無造成更大災害，即便山上洪水流到馬路上也沒有引發嚴重水浸。這同樣得益於之前相關部門花了數個月時間，集中修復山坡上的排水渠，把山坡上方引水道的溢流引導往下方，以減少雨水對山體造成的影響。



其次，黑雨期間沒有出現人命傷亡。回顧過去香港出現暴雨、水災，也會伴隨著有市民不幸死亡的報告。最近便是兩年前的“世紀暴雨”，造成最少兩人死亡，超過140人受傷；再遠一點，2008年6月的大暴雨，同樣導致兩人死亡、逾10人受傷。今次香港短短8日內四掛黑雨，其中一次更懸掛長達11小時，然而除了輕微傷外，至今接獲的傷亡數字卻是0，這放在全世界都是難能可貴的。