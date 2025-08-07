中評社北京8月7日電／網評：挫敗大罷免啟示——非綠陣營須團結



來源：大公報 作者：朱穗怡



從“0：31”到“24：0”，國民黨可謂在一夜之間扭轉了在“大罷免”中的劣勢，在首輪投票全數保住了24席“立委”。如此亮眼的戰績著實令外界頗為意外，因為在過去這幾個月，國民黨一直處於捱打的局面，而民進黨則是“氣勢如虹”，通過了兩階段的連署門檻，使31位國民黨“立委”的罷免案成案，進入到最後階段的投票。國民黨在罷免民進黨“立委”的連署階段竟一無所獲，沒有一位民進黨“立委”的罷免案成立，當時國民黨還被嘲笑“吃鴨蛋”。然而，在投票當天，情勢大逆轉，國民黨反敗為勝。個中原因，值得深究。



在第一和第二階段的罷免連署，民進黨只需動員自己的支持者參與罷免國民黨“立委”連署，達到法定門檻即可。由於民進黨支持者的政治熱情較高，罷免連署達到法定門檻對民進黨來說並非難事。由此可見，連署階段並不涉及“藍綠對決”，加之國民黨支持者的政治熱情不及民進黨支持者，使得國民黨“以其人之道還以其人之身”的反制策略落空。但最後的投票階段則是“藍綠決戰”的重要時刻，加之當時24位國民黨“立委”面臨被罷免，危機意識把國民黨支持者集結起來，再加上民眾黨全力支持，“非綠”陣營大團結，24位國民黨“立委”獲得的不同意罷免票皆大幅超過同意罷免票，最終全部過關。此一役證明了只要“非綠”陣營團結一致，便可有效制衡民進黨。



近年常有人問：民進黨執政做得這麼爛，為何還能連續第三次執政？其實，2024年台灣地區領導人選舉期間，島內民調已顯示，六成台灣民眾希望“下架”民進黨當局。而民進黨賴清德在大選的得票率也衹有40.05%、不過半，換言之，即六成台灣民眾不支持民進黨繼續執政。這與大選期間的民調結果大致相同。但最後賴清德仍然勝選，民進黨首次連續第三度執政，主要原因在於“非綠”陣營分裂。當時國民黨候選人侯友宜得票率是33.49%，民眾黨候選人柯文哲得票率是26.46%，若國民黨（藍營）與民眾黨（白營）合作成功，則可獲得近六成得票率，必大敗民進黨，但“藍白合”一波三折、最終失敗，令民進黨坐收“漁翁之利”。這不禁令人想起2000年台灣地區領導人選舉，同樣因為泛藍陣營分裂，國民黨連戰和親民黨宋楚瑜各自參選，分散了泛藍陣營的票源，讓民進黨陳水扁撿了便宜，以39.3%得票率當選，而那次是民進黨首次坐上執政位置，此後該黨政治實力大增，更進一步宣揚“台獨”主張。



這次“大罷免”，“非綠”陣營同仇敵愾，重挫民進黨當局的囂張氣焰。明年台灣地區將舉行地方選舉、2028年將舉行台灣地區領導人選舉，國民黨與民眾黨若不能像“大罷免”這樣全力合作，必會令民進黨當局“鑽空子”。而民進黨當局這些年之所以肆無忌憚，就是覺得“非綠”陣營各有盤算、不易整合，所以自以為不論自己做得多爛都能“長期執政”。國民黨和民眾黨若不能打破“分裂魔咒”，恐怕真的是“長年在野”了。