香港美食博覽五展並舉　多種“1蚊優惠”

多家參展商將推出一元優惠及新特色食品。香港文匯報 中評社香港8月7日電／每年一度的香港美食博覽將於下周四（14日）起、一連5天在灣仔會展中心舉行。香港貿發局昨日表示，連同同期舉行的美與健生活博覽、家電·家居·博覽、美食商貿博覽，以及香港國際茶展，五展覽合共雲集約1，890家來自35個國家及地區的展商參與，包括首次迎來巴西、蒙古及津巴布韋等地的展商；每天有不同主題貫穿多個展覽。美食博覽場內除有多項一元快閃優惠外，中國農業國家展團亦帶來內地13個省份合共近千種農食產品，展現不同地域特色。香港貿發局副總裁張淑芬表示，近期天氣不穩定因素較多，希望五展合共能達去年50萬入場人次的成績，難以因天氣因素延長展期，但會盡量協助展商爭取最多空間和時間做生意。



香港文匯報報導，今年5項展覽迎來35個國家及地區的展商，包括9個東盟成員國，展現多元化的飲食文化魅力。五展設有45個地區展館，數目較去年多。美食博覽中的“尊貴美食區”將打造七大主題區域，從精緻主食、精釀酒品到美味甜點應有盡有，同時邀來十名星級名廚使用珍貴食材，即場示範炮製精緻菜式。由農業農村部農業貿易促進中心組織的中國農業國家展團將會帶來安徽、廣東、海南、新疆、山東等內地13個省合共近千種農食產品。

