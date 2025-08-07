研究推斷洛杉磯野火實際致死人數被低估

1月15日，在美國加利福尼亞州洛杉磯阿爾塔迪納，消防員逐門逐戶檢查山火餘燼。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月7日電／據新華網報導，一項6日發表的最新研究認定，今年年初美國加利福尼亞州洛杉磯地區野火的實際致死人數遠多於官方發布數字。官方發布的野火致死人數為31人，但該研究認為應調整統計口徑，從而推斷實際致死人數超過400人。



這項研究6日發表於《美國醫學會雜誌》。研究團隊調查了洛杉磯地區在野火肆虐期間的全部死亡案例及其死亡原因，並與往年作比較，從而分析今年死亡人員中，哪些與野火存在直接或間接關聯，哪些則與野火無關。



研究認定，今年1月5日至2月1日，洛杉磯地區大約440人直接或間接因野火死亡。一些人在野火來襲時吸入煙塵，導致心臟或肺部疾病惡化而最終死亡；一些癌症患者或需要透析者因野火無法及時獲取醫療服務，從而死亡。



研究團隊表示，上述死亡人數只是初步統計，可能還存在研究尚未覆蓋到的其他情形，因此野火實際致死人數可能進一步增加。



最近數月，洛杉磯有關部門向受野火影響的居民提供免費血鉛檢測，評估火災產生的有害污染物是否對居民健康造成影響。據洛杉磯縣公共衛生部門主管珍妮特·斯庫利介紹，當地1978年之前建造的房屋普遍使用含鉛塗料，“這些房屋被燒毀時，鉛會進入周圍環境，如土壤、空氣和水中”。