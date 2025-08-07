“最後通牒”將近，美俄烏三方會晤有戲嗎

8月1日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普回答提問。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月7日電／據新華網報導，美國總統特朗普6日表示，他“很有可能”不久與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基就結束俄烏衝突舉行會晤。普京當天與美國中東問題特使威特科夫會談後，澤連斯基表示已與特朗普電話通氣。隨著特朗普對俄羅斯設置的8月8日前結束俄烏衝突最後期限將近，美方是否以及如何對俄實施進一步制裁備受關注。



白宮：最快下周見 魯比奧：還有許多障礙



6日，在白宮接受媒體採訪時，被問及澤連斯基是否同意舉行三方會晤，特朗普說，要結束俄烏衝突的路“依舊很長”，“但不久很有可能舉行一場會晤”。但被問及距離達成結束衝突的協議還有多遠時，特朗普拒絕回答。



據《紐約時報》和美國有線電視新聞網以白宮官員為消息源報導，特朗普當天與歐洲領導人通話時說，他打算最快於下周和普京進行會晤，隨後兩人與澤連斯基舉行三方會晤。



不過，美國國務卿魯比奧在接受福克斯商業頻道採訪時降低了特朗普與普京、澤連斯基會面的預期。魯比奧說，會晤能否如期實現，要看俄烏衝突形勢如何發展，美俄烏各自的立場是否“足夠接近”。他說，不清楚下周能否舉行三方會晤。“還有很多工作要做。還有許多障礙需要克服。”