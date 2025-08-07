特朗普將對進口半導體產品徵收100%關稅

中評社北京8月7日電／據新華網報導，美國總統特朗普6日宣稱，美國將對進口半導體產品徵收100%關稅，但未說明具體實施細節。



特朗普當天在白宮對記者表示，這一稅率將適用於“所有進入美國的芯片和半導體”，但不適用於已承諾或已啟動程序在美國製造相關產品的企業。



特朗普與蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克當天在白宮還宣布，蘋果公司計劃在美國額外投資1000億美元。



當地媒體分析認為，這是蘋果公司為避免關稅不得不承諾將部分供應鏈遷回美國的最新舉動。