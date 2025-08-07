【
大
中
小
】 【
打 印
】
巴基斯坦俾路支省發生爆炸致3名軍人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-08-07 15:40:56
中評社北京8月7日電／據新華網報導，巴基斯坦三軍新聞局6日夜間發表聲明說，巴西南部俾路支省當天發生一起炸彈爆炸事件，造成3名軍人死亡。
聲明說，恐怖分子在俾路支省默斯東地區使用簡易爆炸裝置襲擊一輛安全部隊車輛，造成包括一名軍官在內的3名軍人死亡。巴安全部隊隨後在該地區開展清剿行動，發現並打死4名恐怖分子。
聲明強調，巴安全部隊決心徹底鏟除境內恐怖主義威脅並消滅所有恐怖分子。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
巴基斯坦安全部隊遭襲致4人死亡
(2025-08-07 14:27:54)
巴基斯坦暴雨成災超300人死亡
(2025-08-05 10:32:09)
繼殲10CE後 中國直10ME列裝巴軍隊
(2025-08-03 00:25:50)
王毅會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾
(2025-07-25 16:23:51)
印媒：印空軍將在印巴邊境舉行演習
(2025-07-23 11:29:10)
巴基斯坦俾路支省客車遭攔停 9名乘客遇害
(2025-07-11 17:12:40)
巴陸軍參謀長駁斥印度：中國未提供情報支持
(2025-07-08 15:32:01)
印巴空戰促印加緊採購防空武器
(2025-07-04 11:07:47)
巴基斯坦智庫主任：中國是全球“穩定之錨”
(2025-06-14 14:39:40)
與印度衝突後，巴基斯坦大幅提高國防開支
(2025-06-12 12:26:35)