巴基斯坦俾路支省發生爆炸致3名軍人死亡

中評社北京8月7日電／據新華網報導，巴基斯坦三軍新聞局6日夜間發表聲明說，巴西南部俾路支省當天發生一起炸彈爆炸事件，造成3名軍人死亡。



聲明說，恐怖分子在俾路支省默斯東地區使用簡易爆炸裝置襲擊一輛安全部隊車輛，造成包括一名軍官在內的3名軍人死亡。巴安全部隊隨後在該地區開展清剿行動，發現並打死4名恐怖分子。



聲明強調，巴安全部隊決心徹底鏟除境內恐怖主義威脅並消滅所有恐怖分子。