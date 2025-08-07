中國免保育教育費政策覆蓋所有幼兒園大班兒童

中評社香港8月7日電／國務院辦公廳印發的《關於逐步推行免費學前教育的意見》日前對外公布。記者7日從國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上獲悉，免保育教育費政策覆蓋所有幼兒園大班兒童，預計今年秋季學期將惠及約1200萬人。



“逐步推行免費學前教育，是黨中央、國務院著力解決人民群眾所需所盼、進一步保障和改善民生、促進人口長期均衡發展的重要戰略舉措，是貫徹落實以人為本、投資於人的具體實踐，是降低生育、養育、教育成本政策體系的關鍵環節，對於提高基本公共教育服務水平、促進教育公平、構建生育友好型社會都具有十分重要的意義。”財政部副部長郭婷婷說。



“逐步推行免費學前教育是以政府投入的‘加法’，實現家庭教育支出的‘減法’。”郭婷婷介紹，保育教育費占家庭學前教育總支出的比重較高，免除費用後，家庭的教育支出將有效降低。“僅今年秋季一個學期，全國財政將增加支出約200億元，相應減少家庭支出200億元。”



新華社報導，遵循經費合理分擔原則，免保育教育費補助資金由中央與地方共同分擔，中央財政拿大頭，對中西部地區也給予政策傾斜。各地統籌安排中央補助資金和自有財力，確保及時足額撥付資金，保障這項惠民政策順利實施。



“綜合考慮我國國情，堅持盡力而為、量力而行，從幼兒園大班開始免保育教育費，確保政策可持續。後續將適時研究完善政策措施，讓更多孩子享受到政策紅利。”郭婷婷說。



在強化部署落實方面，教育部財務司司長劉玉光表示，將多渠道加強政策宣傳解讀，指導各地對幼兒園園長及資助工作人員開展業務培訓，提升政策執行能力和管理服務水平。“各地將在8月底前完成相關準備工作，讓大班兒童在今年秋季學期開學時就能享受到政策紅利。”