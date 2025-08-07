廖書蘭：香港的母親河－－東江水

作者廖書蘭在東江水源區縣三百山。 作者廖書蘭在東江水源區縣三百山。 東江水源頭，海拔1101.9米的椏髻缽山瀑布。 媒體采風團在東江水源頭尋烏縣三標鄉椏髻缽山瀑布前合影。(江西省贛州市尋烏縣融媒體中心供圖) 中評社香港8月7日電／文匯報7日發表作家廖書蘭文章：【書聲蘭語】香港的母親河－－東江水。以下為該文章內容。



黃河水哺育了華夏文明，東江水滋養香港成為東方之珠。內地語境中，在做自我介紹時往往說：“我是江西的、我是廣東的、我是福建的。”這一個“的”字，拉近了彼此的距離，帶些親切感，意味著我們同是中國人，只是來自的省份不一樣。又如，有朋友在介紹他的朋友時會這麼說︰“她是台灣人，嫁來香港。”這“嫁來”意味著海峽兩岸暨香港本是一個大中華，在這56個民族裡我們相互聯婚嫁娶。



中國版圖上，香港位處南方邊陲面向太平洋的海角一隅，自上世紀五十年代後，大量南來的內地人聚居於此，導致食水不夠用。據聞在五十年代中期，已是兩天派一次水，民眾拿著水桶去排隊，經常為爭水而吵架甚至毆鬥。1963年香港出現嚴重旱災，新界元朗十八鄉山上有間小廟，廟旁立有石碑記錄了新界鄉紳與時任元朗理民官鍾逸傑爵士在子夜求雨的圖片與紀錄。有鑒於此，港英政府曾考量幾種方式解決水荒，包括興建海水化淡廠，最後與僅一河之隔的廣東省政府商議，決定購買東江水，自此徹底解決香港長年缺水的社會問題。



江西省贛州市尋烏縣椏髻缽山南麓的尋烏水稱之東源，西源為定南水又名九曲河，源頭在安遠縣境內的三百山。東源與西源各自流入廣東省龍川縣楓樹壩水庫，全長127公里，始稱東江水。



東江水源頭，海拔1，101.9米的椏髻缽山的瀑布如銀帶般奔騰不息，尋烏水清澈見底，在群山黛綠間，清風徐來，令我想起台灣音樂才子羅大佑創作的《東方之珠》——“小河彎彎向南流，流到香江去看一看……”是的，東江水蜿蜒向西南流，流經廣東省龍川、河源、惠州、東莞，全長435公里，加上源頭的127公里，共長562公里，流入深圳水庫，再流到香江，滋養700多萬人口，加上廣東地區總共是5，000萬人口的生命之水。

