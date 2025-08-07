柬泰宣布達成共識並簽署協議敲定停火細則

中評社北京8月7日電／據新華網報導，柬埔寨與泰國代表7日在馬來西亞吉隆坡舉行的兩國邊界總委員會特別會議後分別表示，雙方已達成共識並簽署協議。



柬埔寨方面說，雙方對停火安排進行了詳細磋商，支持建立區域監督機制，恢復兩國互信。雙方同意遵照國際人道主義法對待被俘士兵。



泰國方面說，雙方已達成停火協議並將保持順暢溝通，通過雙邊機制解決問題。雙方同意東盟成員國等監督兩國落實停火情況。



據瞭解，雙方還一致同意一個月內舉辦下一次兩國邊界總委員會特別會議。