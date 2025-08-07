回歸中國40年　普氏野馬總數突破900匹

中評社香港8月7日電／記者從正在烏魯木齊舉行的“普氏野馬回歸40周年”活動上獲悉，中國普氏野馬種群數量已突破900匹，占全球總量的三分之一，被國際公認為物種重引入的成功典範。



擁有6000萬年漫長進化史的“活化石”——普氏野馬，是地球上現存的唯一野生馬種，原產於中國新疆准噶爾盆地和蒙古國乾旱荒漠草原地帶。作為國家一級保護動物、全球瀕危大型野生動物，普氏野馬珍稀程度堪比大熊貓。



新華社報導，1985年，中國啟動“野馬返鄉”計劃，從國外引回野馬並在新疆和甘肅建立繁育基地。新疆卡拉麥裡山有蹄類野生動物自然保護區依托獨特的地理與生態優勢，成為普氏野馬繁衍生息的核心家園。



40年來，新疆已總結出野馬圈養繁殖、半散放訓練、軟野放三步走方法。當地實施科學保護策略，建立專業監測體系、優化栖息地環境、持續推進野化放歸，普氏野馬種群數量穩步攀升。



新疆林業和草原局副局長餘明海介紹，作為亞洲最大的普氏野馬繁殖基地，新疆野馬繁殖研究中心至今已累計繁殖普氏野馬800餘匹，野放18批次146匹，新疆現有普氏野馬達546匹。



夏末時節，記者實地探訪位於准噶爾盆地的卡拉麥裡山有蹄類野生動物自然保護區。在喬木希拜普氏野馬監測站附近的白房子水源地，數匹普氏野馬與鵝喉羚、蒙古野驢共享一汪清涼。



“根據我們的長期觀測，保護區裡的野馬已經適應了野外生活，它們與其他野生動物和諧共處，野性逐漸恢復。”監測站站長阿達比亞特說。



近年來，新疆加快推進普氏野馬種群擴散和擴大放歸試驗，先後向蒙古國以及甘肅、寧夏、內蒙古多省區輸送普氏野馬41匹，跨區域合力推進普氏野馬保護，為普氏野馬提供更廣闊的栖息地，讓其種群得到更有效的恢復。



從瀕臨滅絕到種群復壯，普氏野馬的保護成果，是中國致力於野生動物保護的生動縮影。



“普氏野馬種群數量的增長是各方共同努力的結果。”中國野生動物保護協會副秘書長李林海說，通過跨區域合作，持續開展野化放歸，未來更多普氏野馬有望回歸大自然，實現種群的可持續發展。



目前，新疆、甘肅、寧夏、內蒙古等地正持續推進普氏野馬野化放歸工作，其栖息地不斷擴大。