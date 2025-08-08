朱家健答中評：香港海南可合作分工爭妍鬥艷

全國港澳研究會香港會員、中國和平統一促進會香港總會副秘書長、香港基本法澳門基本法研究會會員朱家健（中評社資料圖） 中評社香港8月8日電（記者 盧哲）海南自貿港全島封關運作定於2025年12月18日正式啟動。全國港澳研究會香港會員、中國和平統一促進會香港總會副秘書長、香港基本法澳門基本法研究會會員朱家健在接受中評社記者專訪時表示，海南自貿港和香港特區的政經定位沒有衝突，互不排斥，若能善用地理和制度並分工，兩地除了產生協同效應，更能在海南複製和優化香港的自由貿易經驗，各自鑽研聚焦自身優勢強項，爭妍鬥艷。



全島封關運作是海南自貿港建設的標誌性工程。封關是指將海南島全島建成一個海關監管特殊區域，實施以“‘一線’放開、‘二線’管住、島內自由”為基本特徵的自由化便利化政策制度。“‘一線’放開”，是將海南自貿港與我國關境外其他國家和地區之間作為“一線”，實施一系列自由便利進出舉措﹔“‘二線’管住”，是將海南自貿港與內地之間作為“二線”，針對“一線”放開的內容實施精準管理﹔“島內自由”，是在海南自貿港內，各類要素可以相對自由流通。



海南自貿港全島封關運作即將啟動，輿論關注建設海南自貿港與作為自由港的香港對比有何異同。朱家健表示，香港與海南城市的飛行距離只約1小時，海南省位於我國的南端，面向東南亞和南太平洋國家，而香港特區同樣是面向全世界，而且高度國際化。其中，海南省博鰲市每年舉辦的博鰲亞洲論壇是享負盛名的國際舞台，國家領導人也曾多次在博鰲接見重要外賓；副省級城市的海南省三亞市是馳名國內外的旅遊渡假勝地，市內的國際星級酒店林立，同時另有可供國際航班升降的小型機場，早期也吸引有中外合資企業在省內投資，此外，島內的海南環島高鐵設東環段和西環段，更可接駁廣東省和廣西壯族自治區，可見海南省確的硬件已逐步提升。海南省省內部分地區屬亞熱帶氣候，種植椰子、香蕉、芒果、龍眼、荔枝、瓜類等農作物，同時四面環海，漁農業資源較豐富。



朱家健表示，比較香港特區和海南省，兩地的旅遊業賣點和客源不同，兩者的現代服務業以及高新技術產業的結構和成熟程度也不大相同。“百花齊放，未必是競爭對手，反而可以作為產業鏈上游、下游的合作對象、產業圈的共同體，”他舉例說，例如一地作為遊輪的母港，另一地作為遊輪的途經城市；兩地大學和科研機構可以合作，甚至乎，海南省北端的城市可以作為粵港澳大灣區的“二環”或延伸。朱家健認為，香港的國際金融中心和專業服務中心地位及國際航空樞紐等條件，優勢較穩固，而香港的獨特“一國兩制”和法制也讓投資者青睞。香港的稅制簡單、稅率較低，給外國投資者的共識是“做生意”的好地方。