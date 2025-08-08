貿發局公布拓展內地電商零售市場調查報告

香港貿易發展局昨日發表《港商深耕內地電商零售市場 - 消費者調查報告》（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月8日電（記者 段曉魯）香港貿易發展局昨日發表《港商深耕內地電商零售市場 － 消費者調查報告》，結果反映香港產品普遍受內地網購消費者歡迎，78%受訪者在過去一年曾經網購香港產品。內地消費者對香港品牌的信任度高，對產品有高度評價，為港商開拓內地電商市場提供穩健基礎，港商可善用香港品牌優勢，選擇合適平台作電商業務銷售。香港貿發局將在稍後發表的《電商個案經驗》，重點探討經營電商零售的注意事項，為港商拓展內地業務提供參考。



香港貿發局研究總監范婉兒表示：“內地消費者十分習慣線上購物，平均每月網購9.4次，尤以一線及大灣區城市為然。他們在網購時最重視產品是否‘真品’而非單純追求低價，正好啟示港商可善用香港產品優良品質，及香港品牌在內地的良好信譽方面優勢，拓展內地電商市場，靈活運用綜合與‘興趣型’平台，及直播、短視頻等方式進行推廣，利用精準營銷策略在競爭激烈的市場中脫穎而出。”



是次調查由香港貿發局經貿研究委託市場調查機構進行，於2024年第二至第三季訪問了2，200位來自內地不同城市的中產或以上消費者，以瞭解他們的網上消費行為，以及對香港產品的喜好，助力港商更好制定合適業務策略，以捕捉內地電商零售市場的商機。



調查結果重點如下：



內地消費者網購特點



1、內地消費者網購頻繁：平均每月網購9.4次，尤以一線城市為然；其中，女性（10次）網購頻率高於男性（8.8次）；以年齡劃分，則30－49歲消費者的網購頻率最高，平均每月11.2次。



2、綜合電商平台是消費者網購的主要渠道：95%受訪者利用綜合／貨架類電商平台網購，比率遠高於其他如直播類／短視頻平台（38%）、拼購類平台（32%）等。在網購跨境或進口產品的時候，一般較偏好天貓國際和京東國際網購平台，分別有73%和63%表示利用天貓國際和京東國際網購國外／跨境／全球購產品，其後是抖音全球購（30%）和中國亞馬遜（21%）等。



3、網購首要考慮“保真”及信譽：“保真政策”（15%）、“有信譽的商家”（11%）和“平台產品選擇豐富”（9%）是最重要的網購考慮因素。



4、宣傳推廣是網購全新產品的最重要考慮因素：消費者在考慮購買全新產品或品牌時，近九成受訪者認為宣傳推廣是最重要的考量因素，七成受訪者最重視產品質量及設計。



5、快速收到產品：內地消費者平均在下單後3.2天收到產品，這意味著快速配送能力成為電商吸引消費者的重要競爭優勢。