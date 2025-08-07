【
7月末中國外匯儲備規模為32922億美元
2025-08-07 17:22:56
中評社香港8月7日電／新華社報導，國家外匯管理局7日發布數據顯示，截至2025年7月末，中國外匯儲備規模為32922億美元，較6月末下降252億美元，降幅為0.76%。
“2025年7月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現。”國家外匯管理局相關負責人介紹，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。
