中評編譯：關稅炸彈後須嚴陣以待美安全賬單

美國總統特朗普與韓國總統李在明（網絡資料圖） 中評社首爾8月8日電（記者 崔銀珍編譯）在8月5日《中央日報》的專欄中，梨花女子大學朝鮮學系教授朴元坤指出，韓美即將舉行的首腦會談將以安全事務為核心議題，預計圍繞“同盟現代化”展開實質性討論，並探討韓國在牽制中國方面的具體參與程度。他進一步指出，特朗普在對華政策上的立場未必與美國國務院及國防部完全一致，為此韓國需充分準備，在安全磋商中審慎應對包括特朗普可能突發行為在內的各種情境，制定靈活而有效的應對策略。文章全文編譯如下：



韓美於上月29日達成關稅協商協議。雙方將相互關稅率設定為15%，對韓國生產的汽車徵收15%的關稅，而鋼鐵和鋁則適用50%的關稅。據韓國政府發布的信息，韓國將對美國進行2000億美元（約合277萬億韓元）投資，另在造船業合作方面投資1500億美元（約合208萬億韓元），同時還將採購價值1000億美元（約合138.5萬億韓元）的液化天然氣（LNG）。唐納德·特朗普總統在公開該協議內容時表示，“將在兩周內於白宮舉行韓美首腦會談”。



儘管特朗普稱已達成“全面而完整的貿易協議（Full and Complete Trade Deal）”，但隨之而來的反響並不平靜。雙方在協議內容的解讀上立即出現分歧，尤其是原先預計將納入的安全相關議題並未包含於本次協議之中，引發了更多擔憂。如果說關稅協商為第一階段，那麼直至韓美首腦會談，雙方圍繞安全問題的激烈第二輪談判將持續進行。為了維護國家利益，韓國亟需洞察特朗普總統的談判方式及其“安全與經濟聯動戰略”的意圖，並做好充分準備。

