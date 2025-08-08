莊太量答中評：海南與香港能合作互通有無

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長、新亞書院副院長莊太量（受訪者供圖） 中評社香港8月8日電（記者 盧哲）海南自貿港全島封關運作定於2025年12月18日正式啟動。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長、新亞書院副院長莊太量接受中評社記者專訪時表示，海南與香港能合作互通有無，香港可以在自由貿易建設等方面與海南分享經驗。莊太量認為，海南自貿港建設相信對帶動海南省經濟發展、促進國家嘗試更多類型開放政策都有很大幫助。



全島封關運作是海南自貿港建設的標誌性工程。封關是指將海南島全島建成一個海關監管特殊區域，實施以“‘一線’放開、‘二線’管住、島內自由”為基本特徵的自由化便利化政策制度。“‘一線’放開”，是將海南自貿港與我國關境外其他國家和地區之間作為“一線”，實施一系列自由便利進出舉措﹔“‘二線’管住”，是將海南自貿港與內地之間作為“二線”，針對“一線”放開的內容實施精準管理﹔“島內自由”，是在海南自貿港內，各類要素可以相對自由流通。



海南自貿港全島封關運作即將啟動，輿論關注建設海南自貿港與作為自由港的香港對比有何異同。莊太量指出，首先要擺正方向，“我們不應該視海南自貿港建設是對香港的競爭”。他說，香港是一個完全的自由港，具備“一國兩制”制度優勢保障，貨物、人員、資訊尤其是資金等都是自由流動的。“香港需要做好自己，搞好政策。用好資金自由進出的環境，用好普通法和英文的優勢。香港擁有資金自由流通的優勢，這是金融和做生意比較關註的部分。在金融上香港優勢不可取代。香港在保持自身優勢的條件下繼續發展，前景是十分看好的。”



莊太量認為，海南自貿港建設“不會挑戰香港，兩者是完全不一樣的。”封關之後，海南會因免稅優勢吸引更多人去購物，也可以成為集散港的角色，“免稅政策之後，海南或可以成為發散至東南亞、澳洲等地的貨品集散地，例如紅酒等。”而香港仍會保持金融中心的優勢，因為金融中心的建設是幾十年的積累。但他強調，香港可以在自由貿易建設等方面與海南分享經驗。



莊太量認為，建設自貿港，不單要吸引資金，還要吸引人才。“人才來了如何安排，他們的孩子在哪裡讀書、有沒有合適的社區、工作、學校……整體的配套都很重要。因此免稅之外，區內還需要有多一些的國際級別的大學，多一些國際學校，提升英文普及率，甚至政府文件採用雙語等。”香港在這些方面都可以分享經驗。同時，海南與香港還能在合作上互通有無。“香港的大學可以考慮去海南開設分校，海南在地理上有優勢，可以吸引東南亞的市場。海南能給香港什麼？海南地大、風景好，香港人可以去海南置業，在政策上可以參考大灣區，吸引更多港人，成為香港養老選擇地區之一。”