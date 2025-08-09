學者談台灣光復：還原真相共謀復興

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京8月9日電（記者 海涵）以“台灣光復與兩岸關係”為主題的第十屆京台學者共研會8月7日在京舉行。多位學者作大會發言，他們普遍表示，台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，證明台灣是中國領土不可分割的一部分。紀念光復，既是銘記先烈的犧牲，更是昭示後人：國家統一是民族復興的必由之路，任何分裂圖謀終將被歷史洪流湮滅。



全國台聯副會長楊毅周表示，台灣光復回到祖國母親懷抱已經80年了。台灣光復是世界反法斯西勝利、中國人民抗日戰爭勝利的成果，是兩岸同胞共同抗日的成果，也體現了台灣同胞光榮的愛國主義傳統。他指出，台灣同胞最早公開站起來反對日本侵略，反抗日本殖民統治時間最長，抗日運動條件極為艱苦，犧牲極為慘烈。台灣同胞抗日運動的精神動力來自於愛國主義精神，而今台灣同胞的愛國主義精神正在重新覺醒。楊毅周相信，流淌在台灣同胞血脈中的中華民族精神，鐫刻在台灣同胞骨子裡的中華文化傳承，深埋在台灣同胞心底裡的愛國主義精神，不會被中斷，更不會被遺忘。日本殖民統治者做不到的，“台獨”分裂勢力也做不到的。



中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津表示，1945年10月25日台灣光復，這就意味著台灣的主權已經屬於中國。但最近幾年來，島內出現了一些不同的聲音，尤其是“台獨”勢力否認台灣屬於中國。為此，我們需要澄清歷史，還原真相。他指出，近二十多年來，“台獨”勢力一直根據其政治需要，有選擇性地歪曲、杜撰或切割歷史，因這些說辭與歷史事實不符，導致前後矛盾、錯漏百出。儘管這些說辭有所不同，但其始終圍繞著一個主軸，那就是強調“台灣是一個獨立於中國之外的主權國家”。王英津認為，我們除了還原歷史，還要揭示歷史背後的法理。他指出，從國際法上的繼承理論看，1949年中華人民共和國的成立所引發的是“政府繼承”，而非“台獨”勢力所歪曲的“國家繼承”。從國際法上的承認理論看，國際社會對1949年成立的中華人民共和國的承認，是政府承認，而非國家承認。

