兩岸學者共研台灣光復與兩岸關係

第十屆京台學者共研會8月7日在京舉辦（中評社 海涵攝） 中評社北京8月8日電（記者 海涵）第十屆京台學者共研會8月7日在京舉辦，100餘名海峽兩岸專家學者和有關人士齊聚一堂，共研台灣光復與兩岸關係。



北京市委常委馬駿，北京市政協副主席、民革北京市委主委、北京海峽兩岸民間交流促進會會長王紅，海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫，北京聯合大學黨委書記楚國清等領導嘉賓出席。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣主持開幕式。



馬駿致辭時指出，台灣回歸中國的歷史不容篡改，我們要共同捍衛抗戰的勝利成果、堅定捍衛一個中國原則、堅決反對“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉。兩岸是休戚與共的命運共同體，我們要堅定推進京台交流交往。回顧兩岸同胞一路走來的歷程，不管遭遇什麼風雨、不管經歷什麼滄桑，兩岸同胞始終心心相印、守望相助，是血脈相連的一家人，沒有什麼力量能把我們割裂開來。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉基於民族復興。民族復興、國家強盛，兩岸中國人才能過上富足美好的生活。馬駿說，熱烈歡迎廣大台灣同胞、特別是台灣青年來京發展，分享中國式現代化的發展機遇，攜手實現中華民族的偉大復興。



楚國清在致辭中談到，兩岸走近走親的願望是壓不住的，兩岸交流合作的大勢也是擋不住的。今年適逢中國人民抗日戰爭及世界反法西斯戰爭勝利80周年，以及台灣光復80周年。回望80年前，寶島台灣擺脫日本殖民統治，重歸祖國懷抱。台灣光復是中華民族歷經百年屈辱後迎來的一次重大勝利，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，是兩岸中國人的共同榮光，彰顯台灣是中國領土不可分割的一部分的歷史和法律事實。



台灣統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、北京大學台灣研究院院長李義虎作主旨發言。