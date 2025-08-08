孫亞夫：紀念台灣光復是反台獨的現實鬥爭

海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫（中評社 海涵攝） 中評社北京8月8日電（記者 海涵）海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫7日出席第十屆京台學者共研會，期間接受記者聯合採訪。他指出，紀念台灣光復既具有歷史意義，也是一場反“台獨”的現實鬥爭。



孫亞夫說，台灣光復是一個重大歷史事件，也是中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利的偉大成果之一。紀念台灣光復，就會回顧到台灣當初是如何被割出去的。台灣於1895年被日本霸占，1945年回歸中國，這一歷史過程最典型、最明確地說明了台灣是中國的領土。



孫亞夫表示，紀念台灣光復，除了是對歷史的回顧，也是現實鬥爭的一部分，是我們反對“台獨”分裂行徑的一種鬥爭。“台獨”活動持續已久，至今還未實現其圖謀，但已經對台灣社會意識造成很大影響。“台獨”分子尚嫌不夠，圖謀繼續鞏固“台獨”意識。賴清德的所謂“團結十講”就是要宣傳“台獨”思想，進一步影響台灣民眾。台灣光復在台灣遭到抹殺，這些都是在為“台獨”做準備。因此，紀念台灣光復是一場反“台獨”的現實鬥爭。



對於賴清德最近提到的“台灣不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治台灣”，孫亞夫駁斥說，“這是他的無知。賴清德不懂得什麼叫做‘國家繼承’，也不懂得什麼叫做‘中國的歷史’”。孫亞夫表示，中國作為一個實體存在於世界已有五千多年，追求“台獨”的賴清德對此完全不能理解或者不願承認。“互不隸屬”在民進黨的認識中是最早出現的，是多年的“老調子”。



孫亞夫分析，雖然現在兩岸尚未統一，但不能否定“台灣是中國的領土”、不能否定“中國在事關台灣的重大問題上依然管著台灣”。他舉例說，“比如，我們反對‘雙重承認’——某個國家跟我們建交，就要同台灣當局‘斷交′；我們加入聯合國，台灣當局的代表就必須離開聯合國；台灣要參加世界衛生大會，必須在堅持一個中國原則、接受‘九二共識’的前提下，符合世界衛生組織章程，以‘中華台北′名義作為觀察員出席。”孫亞夫由此指出，賴清德所謂“中華人民共和國從未統治台灣”是站不住腳的。