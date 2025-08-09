紀念台灣光復　台學者唱《台灣光復紀念歌》

台灣國際戰略學會理事長王崑義（中評社 海涵攝） 中評社北京8月9日電（記者 海涵）“張燈結彩喜洋洋，光復歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，民族精神不能忘……”第十屆京台學者共研會8月7日在京舉行，主題為“台灣光復與兩岸關係”，幾位台灣學者受訪時不約而同唱到《台灣光復紀念歌》。



台灣音樂家陳泗治、陳波1946年以愛鄉愛國的熱情寫就這首優美歌曲，透露著光復後寶島民間發自心底的孺慕之情。



台灣國際戰略學會理事長王崑義表示，“《台灣光復紀念歌》是我們這代人兒時的記憶。但我們的兒孫輩已經沒有這樣的記憶了，因為被完全切割掉了。”他指出，這是民進黨當局“去中國化”的結果。民進黨不斷操作抗中保台，對台灣年輕人進行意識形態改造。他認為，如何在台灣新生代中恢復這段歷史記憶至關重要，要讓台灣年輕人認同台灣是中國的一部分，而非無主之地。他進一步指出，這種短暫的歷史記憶切割並不能使“台獨”勢力達成“謀獨”目的，只能算一種亂流。亂流過後，兩岸應盡快連接，將歷史記憶重新在島內恢復。他提到，京台學者共同紀念台灣光復是很好的起點，保留了種子。兩岸有識之士要共同努力，讓兩岸關係更好、讓兩岸永葆生機。



台灣東海大學教授潘兆民說，兒時每到10月25日台灣光復節就會很快樂，因為那天總能聽到“張燈結彩喜洋洋，光復歌兒大家唱……”這首紀念歌，歡欣鼓舞的旋律令人至今難忘。他指出，抗日戰爭勝利後，台灣回到中國懷抱，台灣光復的日子絕對不能被忘記。台灣同胞不僅要瞭解台灣光復的重要性，更要知曉這段歷史反映出的兩岸關係的連結。他強調，台灣光復作為兩岸同胞的共同歷史記憶，是永遠無法磨滅的。