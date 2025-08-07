美對日加征15%“對等關稅”高於日方認知

中評社香港8月7日電／共同社報道，美國特朗普政府7日開始向各國和地區適用新的“對等關稅”，對日本徵收15%的追加關稅。這與作為特例將減輕負擔的日本政府的說明不符，新稅率高於日美協議的稅率。正在訪美的經濟再生擔當相赤澤亮正向美國商務部長盧特尼克強烈要求履行協議。如果美國政府不進行修改，那麼以出口企業為主，日本經濟的負擔加重將在所難免。



日本官房長官林芳正7日在適用關稅前的記者會上強調，已向美方確認不會對日本所有商品一律徵收15%的追加關稅。首相石破茂向媒體表示，日美之間關於協議內容並無分歧，正在強烈要求美方修改此次適用的關稅。



有觀點認為或是事務層面的失誤，美國政府有可能修改稅率，但關於陷入這一事態，石破或需要作出說明。另一方面，日方重視的汽車關稅下調至15%何時能實現則尚未可知。



特朗普在社交平台（SNS）上表示，“數十億美元的關稅正流進美國”。



此前的“對等關稅”是10%。日本政府說明稱，原先稅率不滿15%的品種一律調整至15%，牛肉等15%以上的品種則不加征，維持原先稅率不變。不過適用此次稅率後，來自日本的進口商品不論原先稅率是多少，都將加征15%。



例如牛肉關稅，美國對各國和地區一律加征10%，提高到36.4%。隨著適用新的“對等關稅”，本應回到原來26.4%的稅率，加征15%後達到41.4%。



美國在7月31日公佈的總統令和官方公報等文件中並未寫入日方主張的稅率。關於據稱以與日本同樣條件達成協議的歐盟（EU），則在文件中寫明瞭稅率。日方要求履行協議內容，但直到開始適用前並未被修正。



據悉關於新的“對等關稅”，針對約70個國家和地區的稅率為10～41%，其他國家一律為10%。



赤澤6日與盧特尼克會談時，還要求盡快下調汽車關稅。