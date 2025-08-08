羅祥喜：紀念台灣光復80周年現實意義重大

中國評論通訊社總編輯、中評智庫基金會秘書長羅祥喜（中評社 海涵攝） 中評社北京8月8日電（記者 海涵）中國評論通訊社總編輯、中評智庫基金會秘書長羅祥喜8月7日在北京出席第十屆京台學者共研會，並發表《紀念台灣光復80周年的現實意義》主題發言。羅祥喜表示，台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要組成部分，是中華民族反抗外來侵略、實現國家統一的重要歷史事件。紀念台灣光復80周年，就是要深刻銘記歷史，弘揚愛國主義精神，堅定維護國家主權和領土完整，推進兩岸關係發展及國家完全統一進程。在當前兩岸關係下，紀念台灣光復80周年具有重大的現實意義。



要銘記歷史正義和不容篡改的真相



羅祥喜表示，台灣光復絕非歷史的偶然，而是國際社會對侵略不得利原則的集體背書，它有堅實的法理根基：



首先，國際法的三重錨鏈：1943年《開羅宣言》擲地有聲：“日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等，歸還中華民國”；1945年《波茨坦公告》第八條莊嚴重申：“開羅宣言之條件必將實施”；而日本在無條件《投降書》中，白紙黑字承諾“忠實履行波茨坦公告的各項條款”。這三份具有國際條約效力的文件，環環相扣，構成台灣回歸中國無可辯駁的國際法理鏈條。



其次，莊嚴的主權交接：1945年10月25日，台北公會堂（今中山堂）高懸“中國戰區台灣省受降典禮”巨幅標語。日本末代總督安藤利吉向陳儀將軍遞交降書的歷史鏡頭，是中國政府恢復對台灣行使主權的法定程序。次日，台灣省行政長官公署正式運作，行使治理權。



其三，國際秩序的確認：台灣光復的時候，中華民國代表中國，1949年之後，中華人民共和國繼承了中國的代表權。1971年聯合國大會第2758號決議，徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，明確中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這從國際法與國際政治實踐上，再次無可撼動地確認了台灣作為中國一部分的法律地位。

