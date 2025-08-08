快評：美台關係嚴重倒退　台灣無法改變現實

中評社快評／繼續有美國前官員、華府專家看淡美台關係，認為美台關係已嚴重倒退，正成為可交易的籌碼；無論台灣做什麼，都無法改變現實。



美國前國防部長辦公室中國科科長包士可5日在美國國會山報刊出的文章中說，美國對台灣政策在特朗普第二任內嚴重倒退，削弱美國對台承諾的可信度；特朗普拒絕安排賴清德過境紐約，可能和國防部次長柯伯吉有關，柯伯吉把台灣描述為對美國而言“重要但非關存亡”。



此前一日，美國國務院前資深顧問惠頓以“台灣如何失去特朗普”為題撰文，指賴清德在對美上偏聽蕭美琴的意見，任命親民主黨的外交團隊，對新右派價值完全無感，外交策略偏向象徵操作而非務實溝通，台灣如今面臨徹底被邊緣化的結果。



美國資深亞太政策學者葛來儀近日在推特撰寫評論，表示同意目前台北仍未完全釐清如何與第二任特朗普政府打交道的戰略。葛來儀認為，無論台灣做什麼，都無法改變一個現實，那就是特朗普聚焦的重點是與中國大陸達成協議。



在美國前官員、專家的眼里，美台關係嚴重倒退，一方面是因為華府政策轉向，另方面與賴當局沒有處理好與特朗普政府的關係有關。特朗普政府尚未有一個清晰的對華政策，其核心焦點是貿易。華府正在推動兩大目標，包括敲定中美貿易協議，以及安排舉行中美峰會。在這個過程中，台灣沒有角色，特朗普則可能將台灣當作談判籌碼。



中方一再強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線；妥善處理台灣問題是中美關係健康、穩定發展的關鍵。中美已進入談判交易期，中方勢必要求美方做出貿易談判以外的更多讓步，特別是在台灣問題上。